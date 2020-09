"Parola a Palermo", a via da domani 27 spettacoli alla Chiesa dello Spasimo

Ventisette spettacoli di artisti palermitani per un progetto teatrale che, da domani al 18 ottobre, nella Chiesa dello Spasimo, darà voce alle diverse anime di Palermo. Co-organizzata dal Teatro Biondo e dall’Assessorato alle CulturE del Comune, Parola a Palermo è un’articolata rassegna pensata per gli artisti del territorio con un calendario di spettacoli rivolti a pubblici diversi, dai bambini agli adulti.

"Il Comune di Palermo e il Teatro Biondo - ha detto la direttrice del Teatro Biondo, Pamela Villoresi - consapevoli del difficile periodo che i lavoratori dello spettacolo stanno attraversando, presentano questa rassegna per dare voce a tanti artisti della città. Lo Spasimo consente di godere di tanto buon teatro e all’aperto, in totale sicurezza".

"Una rassegna particolare - ha aggiunto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando - perchè è una rassegna di rinascita. La rinascita di una città e di un settore culturale, quello della produzione teatrale, colpiti duramente dalla pandemia. Ma allo stesso tempo una conferma della possibilità, direi della necessità di fare di questo periodo difficile una opportunità per sperimentare e praticare nuove forme di dialogo e collaborazione fra pubblico e privato a conferma di come la cultura sia uno dei motori su cui la nostra comunità vuole puntare per riprendere il suo cammino"

"Questo è un cartellone di assoluta valenza artistica - ha sottolineato l’assessore alle CulturE Mario Zito - che dimostra la vivacità culturale di Palermo. L’arte, soprattutto in questo momento di difficile ripartenza, si carica di un alto valore sociale e il Comune non può che essere vicino alle diverse realtà culturali cittadine. La rassegna Parola a Palermo è la dimostrazione di un impegno di lungo corso dell’amministrazione comunale, che è già a lavoro per una programmazione di festival e manifestazioni fino a dicembre 2020".

Parola a Palermo comincia domani alle 21 con lo spettacolo Parla Palermo interpretato da Salvo Piparo con le musiche e i canti di Egle Mazzamuto, Francesco Cusumano, Diego Spitaleri e Michele Piccione e con la partecipazione straordinaria del giornalista Guido Monastra. Incentrato su testi di Salvo Licata e dello stesso Piparo, Parla Palermo e un insieme di storie, racconti e memorie dedicati alle diverse voci e identità della città. Piparo costruisce un affresco contrastato, divertente ed emozionante di Palermo, rendendo omaggio anche al poeta da strada Peppe Schiera, a padre Pino Puglisi e a Luigi Maria Burruano 'intervistato' in paradiso.

