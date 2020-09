Teatro Libero di Palermo, al via la stagione autunnale con "Bianca"

Il Teatro Libero di Palermo inaugura la stagione teatrale con lo spettacolo "Bianca". La prima parte della 53ma stagione, è in programma dal 17 settembre al 19 dicembre 2020. Oltre 20 titoli, tra drammaturgia contemporanea e riscritture dei classici: progetti che posano lo sguardo sull’uomo e sulle relazioni, sulle diseguaglianze, sugli ultimi e sui grandi temi dell’esistenza. Senza dimenticare giovani e famiglie con spettacoli rivolti anche ai più piccoli.

Si parte appunto giovedì 17 settembre (repliche 18 e 19) alle 21.15 con Bianca, uno spettacolo scritto e diretto da Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco: quest’ultima protagonista sul palcoscenico insieme a Filippo Farina e Simona Malato. La coproduzione, della Compagnia Civilleri / Lo Sicco e del Teatro Libero, racconta la figura di Bianca attraverso uno scavo archeologico dell’universo femminile. Bianca si manifesta dal buio, arroccata in cima alla torre della sua solitudine, come rapita da un incantesimo.

Ha paura della sofferenza, della vecchiaia, della mancanza d’amore, la melanconia la cinge come una sorella dolce della morte. Il suo sguardo non si posa su niente, la proietta lontano dalla realtà, sempre più lontano fino a ripiegarsi su se stessa. In questo movimento verticale di discesa, due personaggi, inizialmente a lei poco familiari, la condurranno, attraverso le tracce della memoria, nel disordine della sua esistenza.

Questi due Maître della scena, manipolatori del tempo e dello spazio, nel duplice ruolo di custodi e protagonisti della memoria di Bianca, costruiscono e sconvolgono atmosfere e situazioni. Bianca muta, scalza e smarrita attraversa mondi sterminati alla ricerca della sua identità di donna, condizione primaria, che le permetterà di generare l’unica parola vera in risposta alla sofferenza della sua esistenza.

