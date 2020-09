Teatro: l'Elettra di Sofocle in scena a Monte Jato, Solunto e Himera

Una settimana di spettacoli nei parchi archeologici del Palermitano. Dal 12 al 19 settembre si svolgerà nella cornice di Monte Iato, Solunto e Himera la rassegna di spettacoli classici del dramma antico I Teatri di Pan che vedrà la messa in scena nelle aree dei parchi e nel teatro di Ietas (Monte Iato) «Elettra La purezza del dolore» liberamente tratta dall’Elettra di Sofocle con la regia di Maurizio C. L. Vitale e la partecipazione di Rosetta Iacona, Gloria P. M. Alfano, Giuditta Perriera, Elda Giuntini e Giulia Tarantino, vocalist Giulia Tarantino, una produzione della Compagnia Teatrale I Policandri e del Comune di San Giuseppe Jato.

La rassegna è stata realizzata grazie al lavoro sinergico della Compagnia Tetrale I Policandri che ha ideato il progetto, insieme al Parco Archeologico di Himera, Solunto e Iato e all’assessorato ai Beni Culturali e all’Identità

Siciliana della Regione Siciliana, che si sono immediatamente attivati affinché il Teatro Classico potesse tornare fruibile al pubblico dopo l’emergenza Covid. La chiave di lettura è l’alto gradimento dimostrato dal pubblico per gli

spettacoli allestiti nei siti al di fuori del circuito classico fino ad oggi proposto. Luoghi remoti e impervi, spazzati dagli elementi naturali e dunque scenari ideali per spettacoli classici come appunto l’Elettra.

L’apertura della Rassegna il 12 settembre al Teatro Antico di Ietas, Parco Archeologico di Monte Iato (accesso con bus navetta obbligatorio a partire dalle 17:30). Il 13 settembre sarà la volta del Parco Archeologico di Himera e il 19 settembre di quello di Solunto. Tutti gli spettacoli cominceranno alle 18:30. (ANSA).

© Riproduzione riservata