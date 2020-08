A Palermo un walking tour per imparare le lingue straniere

Per imparare le lingue non serve necessariamente viaggiare, soprattutto in un periodo in cui è altamente sconsigliato farlo. Per imparare o ripassare il francese o il tedesco esistono anche i walking tour, un'idea che sta prendendo piede anche a Palermo grazie a GTI- Guide Turistiche Italiane. La sezione regionale delle guide ha infatti programmato per venerdì un walking tour nel centro città con l'obiettivo di favorire il turismo di prossimità, consentire ai partecipanti di affinare le proprie capacità di comprensione orale, agganciare gli stranieri presenti.

Il referente, Alessandro Troia, spiega di che tipo di evento si tratta. "E' un modo - spiega Troia - per mantenere alta l'attenzione dei palermitani stessi sul patrimonio artistico. Spesso, le città in cui si vive, si danno per scontate. E' anche strumento, per guide non ancora abilitate, per apprendere i segreti di un mestiere che richiede una grandissima professionalità, in cui l'improvvisazione è bandita, che richiede competenze storiche, architettoniche, urbanistiche, linguistiche".

L'appuntamento è alle 17 al Teatro Massimo e si snoderà da via Maqueda fino ai Quattro Canti. Di qui si giungerà a Piazza Pretoria e alle chiese di Santa Maria dell'Ammiraglio e di San Cataldo. Da via Vittorio, si giungerà infine alla cattedrale. Il tutto accompagnato da nozioni sui vari substrati culturali che hanno condotto alla Palermo odierna. Durata, due ore. Costo, comprensivo di guida abilitata, 10 euro. Il tour verrà ovviamente svolto nel rispetto delle norme di sicurezza in materia sanitaria in contrasto alla diffusione del Covid-19. Obbligatoria la prenotazione, anche via whatsapp, ai numeri 3335854112 – 3396724265.

