"Canzoni del Sud", Maurizio Bologna e Alessandra Ponente al teatro Ditirammu di Palermo

Il prossimo appuntamento della rassegna estiva del teatro Ditirammu (atrio di Palazzo Petrulla - via Torremuzza, 6 a Palermo) #Ricominciodaqui vedrà in scena, giovedì dalle 19, Maurizio Bologna e Alessandra Ponente in "Canzoni del Sud".

Con loro i musicisti, che li accompagnano da sempre, Francesco Campanella, Katia Raineri, Alessio Tarantino e Francesco Bologna.

Canzoni del Sud è un progetto musicale nato per riproporre e valorizzare canti e musiche tradizionali del sud Italia e di tutto il Mediterraneo: storie cantate, musicate e interpretate dall'attore Maurizio Bologna e dalla voce folk di Alessandra Ponente, insieme all’orchestrina che eseguirà dal vivo le sonorità tradizionali.

