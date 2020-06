Cinema, si girano a Palermo due film: al via in città casting per bambini

Palermo, set a cielo aperto. Si girano in città due film ed ecco che partono i casting per reclutare due bambini da inserire nel cast.

I provini sono in programma per sabato 4 luglio dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30 presso il consorzio universitario “Ares”, in via Gaetano Donizetti. Si cercano bambini di circa 9 anni, per il ruolo da protagonista.

Essendo minorenne, il candidato dovrà essere accompagnato da un solo genitore che dovrà firmare una liberatoria, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità.

La produzione fornirà informazioni sull'esito dei provini solo dopo il 12 luglio.

© Riproduzione riservata