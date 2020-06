A Palermo il grido d'allarme degli artisti: a Ballarò la performance sui lapini

Gli artisti si reinventano e manifestano i loro talenti a Palermo nei tradizionali... lapini. Appuntamento a domani, alle 18.30, per le strade del quartiere Ballarò. Un modo per gridare il loro grido d'allarme.

Sei moto ape dunque si trasformeranno in un vero e proprio palcoscenico. Guidate dagli abitanti del quartiere, accoglieranno gli artisti - ossia musicisti, attori e danzatori - per offrire simbolicamente la loro arte appunto.

Trasformeranno dunque la città in un palcoscenico contro la cancellazione dei loro impegni artistici, causata dalla pandemia.

"Siamo lavoratrici e lavoratori dello spettacolo della città di Palermo - si legge in una nota - riuniti in un movimento nato dal basso in piena emergenza sociale e nazionale. L'arte è necessaria alla società come strumento di riscatto sociale e culturale".

