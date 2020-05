Associazione Le Muse, parte a Bagheria un nuovo corso di lettura espressiva online

Parte a Bagheria un nuovo corso di lettura espressiva online. Ad organizzarlo l'associazione teatrale Le Muse.

"Mi rifaccio ad un aforisma americano - dice Corleone - ossia 'leggere ci dà un posto dove andare anche quando dobbiamo rimanere dove siamo'. Ed è proprio questa frase vuole essere il punto di partenza in un momento in cui è necessario alimentare la cultura e mantenere vive le azioni e le parole".

L'associazione dunque propone, in linea con le direttive imposte dall'emergenza Coronavirus, un percorso online di approfondimento relativo alla lettura espressiva dedicato non solo a chi sta già facendo attività di formazione teatrale, ma anche a tutti coloro che, per professione o per cultura personale, vogliono avvicinarsi al piacere di una lettura che vada in profondità e all'essenza delle parole.

Il corso si articola in una lezione settimanale della durata di un'ora e mezza per un totale di 5 lezioni, a partire da martedì 26 maggio.

Si può scegliere tra una fascia pomeridiana e una serale, così da venire incontro a esigenze scolastiche o lavorative.

Gli incontri si svolgono su una piattaforma gratuita che consente la massima interazione tra insegnante e allievi. "Tutti inoltre - aggiunge Corleone - potranno fruire di materiali e dispense per lavorare in modo completo".

Si punterà dunque sulle pause espressive, incisi, logiche che si sviluppano attraverso il tono, il colore ed il timbro vocale. Un allenamento individuale e collettivo in lezioni mirate all'acquisizione di una buona comunicazione.

Si arricchisce dunque così l'offerta formativa dell'associazione che ha all'attivo diversi corsi di dizione e di recitazione di I e II livello curati da Giusy Corleone, docente e presidente dell'associazione, e Valentina Todaro, attrice teatrale professionista.

