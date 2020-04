Palermo, il coronavirus ferma il Festino: niente folla e prove di rinvio

Il coronavirus ferma anche il Festino di Santa Rosalia. Con molta probabilità infatti la 396° edizione non si farà o quanto meno non nelle forme classiche a cui Palermo è abituata da secoli. Niente folle e assembramenti sarà la regola, quindi è probabile che ci sarà solo qualche appuntamento religioso abbastanza sobrio e comunque con poca gente, a distanza di sicurezza. Dunque, niente corteo che riempie di gente il Cassaro, dalla Cattedrale a Porta Felice.

Come anticipa un articolo di Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia in edicola, per evitare assembramenti, si sta anche discutendo di frammentare e diluire le celebrazioni religiose sul territorio cercando di andare incontro ai fedeli ed evitando riunioni di massa che - quasi sicuramente - saranno persino vietate.

Una delle ipotesi più significative al momento sul tavolo è quella di fare slittare al 4 settembre (giorno dell'acchianata) tutti i festeggiamenti che solitamente si tengono a luglio.

«Non abbiamo nulla di deciso - dice il sindaco Orlando al Giornale di Sicilia -, ma ci muoviamo secondo un principio di prudenza».

