Coronavirus, il teatro Biondo alza il sipario in streaming

Il Teatro Biondo di Palermo chiude il sipario in sala fino al 3 aprile, come disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma lo apre su YouTube per una iniziativa che vuole dare un segnale di ottimismo e di resistenza in questo momento difficile per il teatro e per il paese.

Da venerdì 6 a domenica 8 marzo, infatti, andrà in scena "a porte chiuse" nella Sala Strehler lo spettacolo "Viva la vida" di Gigi Di Luca con Pamela Villoresi, Lavinia Mancusi e Veronica Bottigliero. Il pubblico lo potrà vedere in streaming e gratuitamente sul canale YouTube del Teatro (@teatrobiondo) dalle 17.00 alle 22.00. In sala sarà presente un solo spettatore, che prima dell’inizio dello spettacolo, alle 16.30, sarà intervistato sulla pagina Facebook del Biondo. Si comincia domani, venerdì, 6 con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

