In un libro l'incontro fra il puparo Antonio e il presidente cinese: la presentazione a Palermo

Uno degli uomini più potenti al mondo e il piccolo Antonio Cadili, puparo di 9 anni. Non è la trama di un film, ma il racconto che Antonio ha racchiuso nel libro "Il Presidente Xi e Antonio", presentato a Palazzo Reale, in sala Mattarella.

Un diario che ripercorre le emozioni vissute dal "cuntista" davanti al presidente Xi Jinping: dal primo incontro a Palazzo Reale al viaggio in Cina. Dopo i saluti del presidente dell'Ars, Gianfranco Micciché, che ha promosso l'iniziativa, sono intervenuti Angela Fundarò Mattarella, presidente Inner Wheel Palermo Normanna e Antonio che, con disinvoltura e un candore disarmante, ha condotto la serata e incantato gli ospiti.

"Ci siamo conosciuti due anni fa e da allora siamo diventati amici - ha detto Miccichè -. Antonio mi ha fatto uno dei più bei regali che io abbia mai ricevuto: ha composto una melodia e l'ha dedicata a me, il suo 'amico dal cuore grande', come ormai è solito chiamarmi. Sono davvero emozionato - ha aggiunto - perché non mi è mai capitato di conoscere un bambino che mette così tanta passione in tutto ciò che fa. Grazie, piccolo grande fenomeno".

Il libro, con la prefazione del giornalista Felice Cavallaro, è un diario dei giorni che precedettero l'arrivo del Presidente Xi Jinping e sua moglie, Peng Liyuan a Palermo, e l'esibizione davanti alla coppia presidenziale con l'invito in Cina. Il piccolo puparo a novembre è volato, infatti, al Festival internazionale delle marionette a Quanzhou, nel Fujian.

Un'occasione per regalare al presidente Xi la copia numero uno del suo libricino e una sua melodia per pianoforte, dal titolo "L'abbraccio", a lui dedicata. Durante la presentazione del libro, è intervenuto telefonicamente il regista Michele Guardí, che per due volte ha invitato il piccolo puparo alla trasmissione di Raidue "I fatti vostri". (ANSA)

