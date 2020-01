A Bagheria un workshop di recitazione, si parlerà di presenza scenica ed improvvisazione

Seminario sul teatro sabato 1 febbraio dalle 9 alle 13 presso la sala teatro dell'associazione Le Muse di Bagheria, in via Città di Palermo, 9.

Si tratta del primo appuntamento di diversi workshop che si terranno ogni mese, e che tratteranno ognuno un ben determinato tema. “Presenza scenica ed improvvisazione" sarà il tema degli incontri previsti per il mese di febbraio, e che si terranno ogni sabato. Verranno trattati diversi argomenti, come l'approfondimento delle tecniche e degli strumenti che consentono di esprimersi in modo sciolto e sicuro, sia a livello individuale che all'interno di un gruppo di lavoro.

"La recitazione non è fatta solo di parole, costumi, di un palcoscenico ed una sala. Necessita di concentrazione costante e mirata, - si legge in una nota dell'associazione, guidata da Giusy Corleone, docente di Lettere, e da Valentina Todaro, attrice teatrale professionista - di grande dedizione e soprattutto di allenamento, proprio come le discipline sportive. Anche se si tratta di esprimersi in modo naturale e spontaneo bisogna sempre lavorare sulla preparazione e sulle proprie competenze".

DA FEBBRAIO Teatro a Bagheria, parte un nuovo corso di dizione: l'iniziativa dell'associazione Le Muse

Gli incontri di approfondimento sono aperti non solo a chi sta già facendo attività di formazione teatrale, ma anche a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo ambito e conoscere le proprie capacità espressive ed artistiche.

Per informazioni, è possibile contattare il 3207910463.

© Riproduzione riservata