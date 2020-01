Teatro a Bagheria, parte un nuovo corso di dizione: l'iniziativa dell'associazione Le Muse

Parte a Bagheria un nuovo corso di dizione, organizzato dall'associazione teatrale Le Muse. A partire da febbraio e ogni mercoledì sarà possibile seguire le lezioni, cinque incontri in tutto, dalle 18.30 alle 20.

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. A tenere il corso sarà Giusy Corleone, docente di Lettere e presidente dell'associazione.

"Per attori, cantanti, giornalisti, doppiatori, speaker, presentatori, rappresentanti, relatori la parola è il mezzo principale per svolgere la loro professione, e alla voce è affidato il compito di convincere, affascinare, incantare, coinvolgere chi li ascolta", scrive la Corleone in una nota.

Per informazioni, è possibile chiamare il 320.7910463.

L'associazione Le Muse vanta già diverse esperienze in campo teatrale, con diversi spettacoli già messi in scena. Lo scorso ottobre, inoltre, sono partite diverse iniziative specifiche legate alla formazione. Imparare a fare teatro insomma, per riscoprirne la passione.

La sede dell'associazione si trova in via Passo del Carretto 38.

"Si tratta di un modo avvicinare al teatro chiunque sia appassionato di questo mondo dai bambini agli adulti", aggiunte Giusy Corleone, che è anche regista della relativa compagnia teatrale, e che tiene i corsi anche con Valentina Todaro, attrice teatrale impegnata da anni nella produzione palermitana.

© Riproduzione riservata