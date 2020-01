Palermo, piazzetta Bagnasco si trasforma in teatro: domenica la diretta del "Parsifal"

Piazzetta Bagnasco a Palermo si trasforma in un teatro a cielo aperto. Domenica 26 gennaio andrà in scena, con tanto di maxischermo e poltroncine la diretta del "Parsifal", in scena al Teatro Massimo.

Lo spettacolo è in programma alle 17.30 alle 23 circa e sarà aperto a tutti coloro i quali vorranno seguire l'evento nell’evento, che consentirà a chiunque di vivere anche il dietro le quinte dell’ultimo dramma musicale di Richard Wagner.

Non ci sarà quindi nessuna interruzione perché verrà proiettato anche tutto ciò che avverrà nel backstage tra ritocchi al trucco, cambi d’abito e i tanti i vari movimenti scenici. Ad accompagnare via video gli spettatori ci saranno il Sovrintendente del Teatro Massimo, Francesco Giambrone, e il direttore d’Orchestra, Omer Wellber, grazie ai quali sarà possibile addentrarsi nell’opera che Wagner finì di comporre all’Hotel delle Palme di Palermo dove soggiornava, rafforzando quel legame con la Germania che ha permesso importanti scambi culturali con la nostra terra.

Una vera e propria magia che collegherà idealmente l’Università di New York (NYU), l’aeroporto di Palermo e la libreria Europa dell’Uditore, dove saranno montati analoghi punti di ascolto, grazie all’associazione “Piazzetta Bagnasco”. L'ingresso è libero sino a esaurimento dei posti a disposizione.

