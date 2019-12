Fondazione Mandralisca di Cefalù, Musumeci: "Continueremo a sostenerla"

«La Fondazione Mandralisca rimane una delle più antiche e prestigiose istituzioni culturali della nostra Isola. Per questo l’attenzione del mio governo sulla onlus non può che essere massima». Lo ha assicurato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, nel corso di un incontro avuto a Palazzo Orleans con il professore Antonio Purpura, presidente della Fondazione, dopo le preoccupazioni sorte a seguito della riduzione del contributo annuale regionale attraverso la ex Tabella H.

Nel corso dell’incontro, presente anche il dirigente generale del dipartimento Beni culturali Sergio Alessandro, il governatore ha espresso la volontà di cofinanziare nel 2020 con la Mandralisca alcune significative iniziative culturali e di assicurare interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla tutela del prestigioso patrimonio conservato nella storica sede della Fondazione, a Cefalù.

