Il cantico di Vinicio Capossela oggi al Teatro Massimo di Palermo

Vinicio Capossela oggi e domani in Sicilia. Si parte stasera da Palermo con «Ballate per uomini e bestie - Tour» che approda nel prestigioso Teatro Massimo. Domani si replica al Teatro Metropolitan di Catania.

Nel nuovo tour trovano spazio i brani storici dell’artista e i singoli del nuovo lavoro discografico, «Ballate per uomini e bestie».

Presentato dall’autore come «Un cantico per tutte le creature, per la molteplicità, per la frattura tra le specie e tra uomo e natura», il nuovo disco è stato anticipato dall’uscita del brano «Il Povero Cristo» scritto da Vinicio Capossela e Miriam Rizzo con un video diretto da Daniele Ciprì che firma anche la fotografia.

Il video è stato girato a Riace e gli interpreti sono Enrique Iatzoqui, il celebre Gesù de «Il Vangelo secondo Matteo» di Pier Paolo Pasolini, Marcello Fonte, Palma d’oro a Cannes nel 2018 per Dogman e Rossella Brescia.

