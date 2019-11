Amici della Musica, concerto a Cefalù: sul palco il trio Sollima, Macaluso, Cutrona

Prosegue la stagione concertistica autunnale degli Amici della Musica di Cefalù Salvatore Cicero. Sabato alle 21, un trio d’eccezione, formato da Luigi Sollima al flauto, Dario Macaluso alla chitarra e Christian Cutrona alla viola, sul palco del teatro comunale di Cefalù Salvatore Cicero.

I tre musicisti eseguiranno un programma raffinato e accattivante, con una scelta accurata di composizioni per questa particolare combinazione di strumenti: il Trio di Kreutzer op.16 e il Notturno op.21 del boemo Matiegka, che appartengono al repertorio del tardo classicismo viennese, e una parentesi contemporanea con le evanescenti atmosfere dei Buenos Aires Color pastel di Pujol.

Luigi Sollima, classe ’64, fa parte di una famiglia di musicisti e si è diplomato in flauto al Conservatorio Bellini di Palermo. Premiato in molti concorsi internazionali, ha collaborato con musicisti e gruppi da camera come Bruno Canino, Catherine Bott, Elisabeth Vidal, Noa, Ulf Bastlein, Eliodoro Sollima, Quartetto di percussioni Tetraktis. Fondatore dell’ensemble Soni Ventorum, ha registrato per Raiuno, Radiotre, Mediaset, Radiotelevisione Russa e ha inciso per Sony, Agorà, Wicky Music, Giungla Records, Point Music/Poligram, Egea Music.

Dario Macaluso ha studiato chitarra classica al Conservatorio Bellini di Palermo e si è perfezionato studiando chitarra e musica da camera con Lex Eisenhardt allo Sweelinck Conservatorium di Amsterdam. Ha vinto diversi concorsi di chitarra in ambito nazionale e internazionale ed effettuato numerosi concerti come solista, in svariati ensembles e con orchestra in molti paesi europei, in Canada, Giappone e Sudamerica. Ha lavorato con gruppi e musicisti di fama internazionale come il Loeki Stardust Quartet, Il Nieuwe Ensemble, Eleonore Pameijer, Certomir Siskovic.

Christian Cutrona, figlio d’arte, si è diplomato in viola al Conservatorio Bellini di Palermo. Nel 2016 ha partecipato al Festival Internazionale Palermo Classica come Prima viola della Palermo Classica Symphony Orchestra, con direttori come Tamas Vasary, Joachim Jousse, Francisco Mestre e solisti come Anna Fedorova e Valentina Igoshina. Con la Nuova Orchestra Scarlatti è stato in tournée in Cina, con direttori tra i quali Martinš Ozolinš, Alberto Veronesi e Gianluca Martinenghi.

La rassegna, organizzata in collaborazione con il Comune di Cefalù, la Pro Loco, il cinema Di Francesca e la Fondazione Mandralisca, si concluderà venerdì 6 dicembre.

