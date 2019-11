Palermo, l'opera vandalizzata della Bam sarà restaurata dalla Fondazione Merz

La Fondazione Merz restaurerà Crossover, l’opera che il giovane artista siciliano residente a Londra Giuseppe Lana aveva appositamente concepito per Bam, la Biennale Arcipelago Mediterraneo che animerà Palermo fino all’8 dicembre. L’opera, che era stata pesantemente vandalizzata, potrà così rientrare nel percorso della manifestazione, della quale la Fondazione Merz è partner.

"Noi, insieme al quartiere, alla società civile e alla comunità culturale di Palermo - affermano l’artista e la Fondazione - intendiamo continuare il percorso che, speriamo, vedrà infine tutti capaci di dialogare civilmente sentendosi inclusi e parte di un progetto condiviso. Tutto ciò proprio a partire da un luogo simbolico per la storia di Palermo, quale la Magione", dove si trova l’installazione.

"Il titolo di questa edizione della manifestazione è non a caso UberMauer, Oltre il Muro - spiegano - non solo per commemorare i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, ma anche per ribadire la consolidata vocazione della Biennale all’apertura, all’accoglienza e al dialogo". (ANSA)

© Riproduzione riservata