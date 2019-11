"La mafia uccide solo d'estate", Pif annuncia: "La terza serie non ci sarà"

La terza serie di "La mafia uccide solo d'estate" non ci sarà. Ad annunciarlo è il regista palermitano Pif, Pierfrancesco Diliberto, in persona con un video postato sulla sua pagina Facebook.

"Molte persone me lo chiedono sempre e allora tagliamo la testa al toro - dice Pif - 'La mafia uccide solo d'estate' non verrà trasmessa. Non ci sarà. Piangiamo con un occhio solo, perchè nella prima e nella seconda serie abbiamo già detto molte cose. Anzi mi sorprendo che siamo riusciti a farlo. Certo l'idea era quella di arrivare a Falcone e Borsellino, passando per tutti i morti ammazzati dalla mafia che la gente non conosce. E' andata così..."

"La terza e la quarta serie al massimo ve la racconto io - dice ironico Pif -. Vi racconto come va a finire la storia della famiglia Giambarresi".

Nel video, Pif annuncia inoltre che "La mafia uccide solo d'estate" verrà trasmessa anche in Gran Bretagna. "Comunico con molto orgoglio che la serie tv verrà trasmesso ogni domenica su Channel 4 in Gran Bretagna", dice. "Mafia only kills in summer", il titolo in inglese.

