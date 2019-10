"Cinema City", a Palermo il cinema d'autore va nelle piazze

Tre serate di cinema d’autore in tre piazze nel cuore di Palermo. Domani, sabato e domenica esordisce Cinema City, la prima edizione di un progetto che porta il cinema nei luoghi chiave del centro storico - piazza Marina, piazza Casa Professa e piazza Bellini - con una rassegna ispirata alle serate romane del Cinema America e a quelle bolognesi del Cinema Ritrovato, sostenuta, tra gli altri, dall’Ars e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Palermo.

Si comincia domani sera in piazza Marina, alle 20.30, con la proiezione di "Mery Per Sempre" di Marco Risi, che sarà presente insieme a parte del cast. Sabato il festival si sposterà in piazza Casa Professa, dove sarà proiettato, alle 20.30, "Come inguaiammo il cinema italiano" di Ciprì e Maresco.

Prima della proiezione ci sarà un contributo video di Franco Maresco per il pubblico. Chiude, domenica alle 20.30, in piazza Bellini "Nuovomondo" di Emanuele Crialese e la presenza di Rory Quattrocchi e Filippo Luna.

