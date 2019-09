A Palermo torna "Übermauer", festival di teatro e musica

È stata presentata oggi presso la Sala Stampa Estera in Roma Übermauer, la seconda edizione di BAM-Biennale Arcipelago Mediterraneo, che si svolgerà a Palermo dal 6 novembre all'8 dicembre 2019, con un core program a cura della Fondazione Merz, di European Alternatives e con una sezione BAM - Palermo con iniziative frutto della sinergia con le istituzioni culturali della città.

Presenti il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, l'Ideatore e Direttore Artistico di BAM, Andrea Cusumano, la Presidente della Fondazione Merz, Beatrice Merz e il fondatore di European Alternatives Lorenzo Marsili.

BAM è un festival internazionale di teatro, musica e arti visive dedicato ai popoli e alle culture dei Paesi che si affacciano sul mare, incentrato sulle tematiche dell'accoglienza e del dialogo. Palermo continua così a portare avanti la sua visione etica e culturale di laboratorio sociale tra i più importanti del Mediterraneo.

“Palermo, divenuta capitale di Culture e di partecipazione attiva, celebra nel modo migliore tre straordinari momenti di rivendicazione dei diritti e delle differenze - dichiara il sindaco Leoluca Orlando - Tre straordinari momenti che hanno segnato la storia dei movimenti per il riconoscimento dei diritti fondamentali di cittadinanza. Palermo lo fa, come è ormai nella sua tradizione e nel suo DNA, con un evento culturale di altissimo livello, che pone al centro ancora una volta la contaminazione fra culture e popoli, fra sensibilità e stili artistici e culturali. Un grande ringraziamento va rivolto alla Fondazione Merz, ad European Alternatives e a Transeuropa Festival, che hanno creduto in questa nuova scommessa che per un mese farà di Palermo un laboratorio di sperimentazione non solo artistica e culturale, ma di un nuovo modello di sviluppo delle comunità.”

© Riproduzione riservata