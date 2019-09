A Castelbuono torna "Risate di gusto", sul palco anche Paolo Migone

Tutto pronto per la terza edizione di "Risate di gusto - Street Food Comic Fest - Premio Nazionale Enzo Cannavale" in programma dal 20 al 22 settembre a Castelbuono.

Tante le novità di quest'anno. Si parte il 20 e il 21 con la proiezione, in contemporanea dalle 20.30 in contemporanea in piazza Minà Palumbo e in piazza Matteotti, del film "La fuitina sbagliata", prodotto dalla Run dei fratelli Cannavale. A presenziare l'evento Andrea Cannavale, figlio di Enzo Cannavale a cui è dedicato il festival.

A seguire sul palco andranno in scena gli spettacoli di cabaret. Venerdì 20, alle 22.00, sarà il turno di Paolo Migone, tra i più popolari comici di Zelig per i suoi sketch sul rapporto tra l’universo maschile e quello femminile. Attore, regista teatrale e autore teatrale e televisivo, Migone usa come filtro la sua comicità corrosiva, la sua inimitabile mordacità toscana che caratterizza uno stile inconfondibile. Il suo argomento preferito è l’eterno gioco fra uomini e donne che pare fornirgli spunti creativi inesauribili con un occhio sempre attento ai costumi contemporanei, alla realtà del suo tempo. Le sue verità, il suo punto di vista passano attraverso il clima surreale che Migone riesce magicamente a ricreare in ogni sua esibizione.

Gianni Nanfa salirà sul palco sabato 21 alle 21.30. Il comico palermitano trascinerà il pubblico in un vortice di risate tra battute esilaranti, un pizzico di sarcasmo e tanta ironia. Gianni Nanfa, nome d’arte di Giovanni Battista Nanfa inizia nel 1974 la carriera da attore professionista a Palermo insieme a Gigi Burruano con “I Travaglini”, una delle prime compagnie di cabaret dell’Italia meridionale. Dopo lo scioglimento della compagnia, inizia ad esibirsi come solista e nel 1980 fonda una propria compagnia, che si esibisce stabilmente nel teatro palermitano “Al Convento”. Tra il 1993 e il 1995 realizza diverse trasmissioni per emittenti televisive locali. Nel 2001 partecipa al film “Nati stanchi” nel ruolo dell’avvocato Pisauro.

La tre giorni si chiuderà domenica 22 sulle note dei Miracle, tribute band dei Queen che si è esibirà sui più noti successi di Freddie Mercury and co. Da “Bohemian Rhapsody” a “We Are The Champions” passando per“Innuendo”, “The Show Must Go On”,“The Invisible man”, “Don’t Stop Me Now“, “Flash”, “Lazing…on a Sunday afternoon”:sono solo alcuni dei brani più amati di tutti i tempi che la band, attiva dal 2010, eseguirà in due ore di concerto tutte da vivere. Lo spettacolo, ricco di teatralità, ripercorre la carriera dei Queen dai primi successi fino alla prematura scomparsa di Freddie Mercury, colorando lo show nella scenografia come nei costumi, rievocando così le magiche atmosfere dei concerti della mitica band inglese.

