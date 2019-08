Palermo, il Comune destina spazi pubblici alla street art: ecco quali

Su proposta del dirigente del settore sviluppo strategico, la giunta comunale di Palermo ha approvato ieri una delibera con la quale prende atto degli spazi pubblici da destinare all’esercizio della street art in genere, distinti in spazi per produzioni temporanee e spazi per produzioni permanenti/semi-permanenti.

L’obiettivo è quello di consentire agli artisti di esprimere la propria creatività in appositi spazi individuati dall’amministrazione, su proposta degli stessi, dove è possibile esprimersi «legalmente» e mostrare la propria creatività e qualità tecnica, attraverso la sperimentazione e la coniugazione tra temi, forme e linguaggi, contribuendo a migliorare lo stato di degrado di zone periferiche nonché a contrastare azioni di vandalismo.

«Un piccolo intervento - dice il sindaco, Leoluca Orlando - utile a rendere più facile l’espressione artistica che tanta vitalità e colore può restituire ad alcune zone della città. Un modo per riconoscere per ciò che è, un’arte, questo modo di esprimere emozioni e messaggi che in tante realtà di quartiere, anche a Palermo, ha contribuito a percorsi di cambiamento delle comunità locali».

SPAZI DESTINATI ALLE PRODUZIONI PERMANENTI

Via Alfonso Borrelli (Piazza Croci)

Giardino Inglese

Viale Regione Siciliana – Nord/Ovest

Cantieri Culturali Zisa (Retro ZAC)

SPAZI DESTINATI ALLE PRODUZIONI TEMPORANEE

Via Cosimo Aleo (Parcheggio degli Emiri)

Stazione Notarbartolo

Viale Michelangelo 1734

Via Answard Sadat (Fiera del Mediterraneo)

Via Ferdinando Ferri, 66 (Stazione Fiera)

Via Belgio (Sottopasso)

Via Andrea Cirrincione

Via Salvatore Puglisi

Viale dell’Olimpo

Via Tolomea (PARCHEGGIO)

Viale Regione Siciliana (Sottopasso) ex grande Migliore

Viale Regione Siciliana (Sottopasso) Bingo

Viale Regione Siciliana 2038 – Nord/Ovest

Via San Francesco di Sales

Via Albero Grassi, 27

Viale Regione Siciliana – Nord/Ovest

Forum (Parcheggio)

Via Don Orione

Via Roccazzo 102

Via Uditore, 12

Via San Domenico Savio

Via Floridia Pietro 2

Via Giovanni Baviera, 11

Via Mariano Stabile 231

