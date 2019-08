Teatro Massimo di Palermo, riconfermato Francesco Giambrone

Si è riunito oggi pomeriggio il Consiglio di indirizzo della Fondazione Teatro Massimo, presieduto dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Il Consiglio di indirizzo ha affrontato i punti all’ordine del giorno: ha proceduto all’unanimità alla nomina del vicepresidente, Federico Ferina, e ugualmente all’unanimità ha deciso di proporre al Ministro dei Beni Culturali il nome di Francesco Giambrone come sovrintendente, confermando l’apprezzamento per il curriculum presentato e per l’attività svolta.

Orlando ha infine rivolto un ringraziamento agli ex consiglieri di indirizzo Anna Sica, Leonardo Di Franco ed Enrico

Maccarrone, sostituiti da Ferina, Guzzetta e Fiorino. (ANSA).

© Riproduzione riservata