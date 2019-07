Il Carro Trionfale di Santa Rosalia "trasloca" a piazza Marina

Nuova sede per il Carro Trionfale di Santa Rosalia. Il Carro infatti è stato posizionato a piazza Marina davanti a Palazzo Galletti. Quest'anno si è ispirato dallo sgabello borbonico dei detenuti ed è stato costruito all’interno del carcere Ucciardone da alcuni di essi, in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti e con le maestranze della VM Agency Group s.r.l., organizzatrice del 395° Festino.

L'Arcivescovo Lorefice avrebbe voluto che il Carro venisse posizionato sul sagrato della Cattedrale, operazione che si è rivelata non realizzabile in quanto luogo ritenuto “obiettivo sensibile” così come il Piano di Palazzo Reale.

L’Assessorato alle Culture ha voluto però che il Carro potesse essere fruibile dai palermitani e dai turisti in un contesto di interesse artistico e architettonico della città di Palermo. Da qui l'idea di scegliere Piazza Marina, luogo in cui si trovano: Palazzo Galletti di S. Cataldo, sede degli uffici dell’Amministrazione Comunale; Villa Garibaldi, giardino realizzato tra il 1861 e il 1864 dall’architetto Giovan Battista Filippo Basile; Palazzo Chiaromonte, noto come “Steri”, sede del Rettorato degli Università degli Studi di Palermo.

