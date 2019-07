A Sciara la festa dello Street Food: musica e cabaret in piazza

Si svolgerà il 21 luglio a Sciara, in provincia di Palermo, la festa dedicata allo street food siciliano. La manifestazione, diventata un appuntamento annuale e organizzata dall'Associazione Giovanile Sciarese - si tratta della terza edizione - coinvolgerà i presenti non solo con il buon cibo, ma anche con musica e spettacoli dal vivo.

Oltre alla valorizzazione del territorio con i prodotti tipici, spazio anche a gruppi musicali siciliani come gli "Shakalab" e ai comici "I Respinti", noti per la loro partecipazione a "Sicilia Cabaret". La manifestazione partirà alle ore 11 da Corso Umberto, con stand enogastronomici, degustazioni e visite guidate; alle 21 a piazza San Carnevale sarà la volta dello spettacolo dal vivo de "I Respinti". Seguirà il concerto alle ore 22. Per info visitare la pagina Facebook "Associazione Giovanile Sciarese".

