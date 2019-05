A Cefalù un "gemello" per l'opera "Ritratto d'uomo" di Antonello da Messina

Per la prima volta a Cefalù, e fino al 26 novembre, un'opera non siciliana di Antonello da Messina sarà esposta nella Pinacoteca Mandralisca: infatti, il Ritratto d'uomo della collezione Mandralisca, al suo rientro a Cefalù dalla grande mostra di Milano, sarà in compagnia del Ritratto d'uomo - Malaspina, della collezione dei Musei Civici di Pavia. L'appuntamento è per sabato 8 giugno, quando sarà aperta al pubblico la mostra "Scoprici, Antonello da Messina. Due ritratti per Cefalù".

I due ritratti, inseriti in un percorso creato e voluto dal professore Giovanni Carlo Federico Villa, si guardano e chi li osserva scopre che sono il risultato dell'ingegno del pittore siciliano. I due ritratti sono creati dalla stessa mano, eppure sono così diversi; del resto, differenti sono gli stati d'animo, il modo di sentire, che Antonello, più di ogni altro artista, seppe tradurre e trasferire nelle sue opere.

La mostra, organizzata dalla Fondazione Culturale Mandralisca, da MondoMostre e dai Musei Civici di Pavia, è frutto di una collaborazione tra le istituzioni, con un progetto nato a dicembre 2018 in occasione della mostra "Antonello da Messina" tenutasi al Palazzo Abatellis di Palermo. (AGI)

