Aspettando il Festino, incontro a Palermo sul sacro femminile e il culto di Santa Rosalia

Si è svolto al Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino il terzo appuntamento di #aspettandoilfestino2019, calendario di incontri ideato da Vincenzo Montanelli e Lollo Franco, che tappa dopo tappa sta avvicinando il popolo palermitano alla celebrazione finale del 395esimo Festino di Santa Rosalia.

La giornata di studio "Rosalia e le altre. Simboli del sacro femminile nel culto rosaliano", a cura del Professore Ignazio Buttitta, docente dell'Università degli Studi di Palermo, con la partecipazione della Fondazione Ignazio Buttitta e del Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino, è stata occasione di confronto tra studiosi e ricercatori, non solo siciliani, riguardo le immagini e i simboli legati alla sacralità femminile mediterranea.

Partendo da feste e pellegrinaggi in onore di Madonne e Sante che delineano, con forza, uno scenario del sacro femminile di lunga durata e ancora assai vitale, percepite dalle comunità isolane quali fonte e origine di ogni dimensione del sacro, i relatori hanno approfondito: il rapporto tra corpo femminile e sacro e il lato femminile della devozione; il culto della Dea Madre in Sicilia in tutte le sue manifestazioni; Rosalia, l’iconografia devozionale con i suoi simboli; i ritmi magico-religiosi che scandiscono l’anno contadino, la stagione della rinascita e la stagione della morte della terra; la traduzione di miti, leggende e simboli pagani nel lessico del cristianesimo.

Ha introdotto i lavori Ignazio Buttitta.

Relatori: Rosalba Panvini dell'Università degli Studi di Catania, Marino Niola ed Elisabetta Moro dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Antonino Frenda componente dello Studio teologico San Gregorio Agrigentino e Piercarlo Grimaldi dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (CN).

Lo spettacolo "Kore e Ade, ovvero d'acqua e di fuoco, d'amore e di morte" del Gruppo TrizziRiDonna, ha concluso la giornata di studi.

Erano presenti tra gli altri: Adham Darawsha Assessore alle Culture al Comune di Palermo, Lollo Franco Direttore Artistico e Vincenzo Montanelli Direttore Organizzativo del 395esimo Festino di Santa Rosalia Palermo.

Il prossimo appuntamento con #aspettandoilfestino2019 sarà “I detenuti raccontano…Rosalia”, sabato 8 giugno alle 18, presso l’Orto Botanico di Palermo all’interno della manifestazione Una Marina di Libri.

© Riproduzione riservata