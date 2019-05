Gloria Campaner e Leszek Możdżer, i due pianisti insieme a Palermo: concerto al Politeama

Due pianisti di fama internazionale saliranno insieme sul palco del Politeama Garibaldi di Palermo, martedì 14 maggio alle 20.45, per la stagione concertistica dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, con un concerto-spettacolo intitolato Heart of Stone, che può significare sia “cuore di pietra” sia “cuore della pietra”.

Sono la veneziana Gloria Campaner e il polacco Leszek Możdżer, lei concertista di musica classica pluri-premiata e apprezzata anche per la sua versatilità, lui musicista polacco tra i più riconosciuti della scena jazzistica contemporanea, che con questa tournée ricorderanno lo scultore sardo Pinuccio Sciola a tre anni dalla scomparsa, avvenuta nel maggio 2016.

La tournée Heart of Stone, realizzata in collaborazione con l'Istituto Polacco di Roma, è un concerto-spettacolo dedicato alla natura e agli elementi cosmici.

Il progetto, che unisce musica classica, jazz, elettronica ed arte, è nato nel 2015 da un'idea di Gloria Campaner, Leszek Możdżer e Pinuccio Sciola nel suggestivo “Giardino Sonoro” dello scultore a San Sperate (Cagliari), il museo a cielo aperto dove sono conservate le sue celebri “Pietre Sonore”.

Con l'aiuto dell'artista che le ha create, la Campaner ha imparato a “suonare” queste sculture di pietra, cogliendo l'unicità del suono che producevano e delle armonie con le quali si potevano ideare brani musicali nuovi.

Il risultato di questo laboratorio artistico ha dato vita a un concerto-spettacolo che avuto la sua prima esecuzione nel 2015 in Sardegna al Cala Gonone Jazz Festival, alla presenza dello stesso Sciola, ed è culminato in un documentario trasmesso da Sky Arte nel 2017 con la regia video di Luca Scarzella. Heart of Stone è stato poi ripreso e rielaborato dai due pianisti, Campaner e Możdżer, per il concerto di apertura dell'Enter Music Festival 2017 di Poznań, in Polonia. La registrazione dal vivo di questo evento è stata oggetto di un disco, intitolato Live At Enter, pubblicato recentemente dall'etichetta «outside music».

«Questo progetto è nato da un viaggio alla ricerca dei suoni nascosti nelle “Pietre Sonore” del maestro Sciola - racconta la pianista Gloria Campaner - che mi ha pazientemente insegnato a suonarle accarezzandole, trovando le armonie nascoste, e a trasmettere quelle vibrazioni dalla memoria della materia all'anima umana, attraverso le nostre stesse frequenze vitali. Mi ha spiegato che i monoliti più grandi si suonano a loro volta con altre pietre, mentre le sculture più piccole si accarezzano con le mani o si possono sfregare con un arco da contrabbasso che individua proprio delle note musicali distinte con le quali, insieme al pianista jazz Leszek Możdżer, abbiamo poi creato dei brani inediti. È stato un privilegio poter lavorare a contatto con un artista come Pinuccio Sciola ed entrare nella sua casa, nel suo laboratorio».

«Attraverso Gloria Campaner ho conosciuto Pinuccio Sciola e le sue incredibili opere d'arte – dice il jazzista Leszek Możdżer – che riescono a metterci in contatto con il suono cosmico della natura. La grande quantità di armonie che queste pietre, se suonate correttamente, possono emanare mi ha davvero affascinato e stimolato creativamente».

Il concerto-spettacolo Heart of Stone presenterà un medley tra capolavori della musica classica di autori come Claude Debussy, Sergej Prokof'ev, Johann Sebastian Bach, Isaac Albéniz, Astor Piazzolla, Witold Lutosławski e Arvo Pärt – riarrangiati in chiave jazz – e momenti di puro free style tra i suoni elettronici di due sintetizzatori e il canto unico e irripetibile delle “Pietre Sonore” di Pinuccio Sciola. I due musicisti coinvolgeranno anche dei giovani percussionisti provenienti dai conservatori e dalle scuole di musica locali. Ci saranno anche le video proiezioni di Luca Scarzella per amplificare l'esperienza multi-sensoriale.

© Riproduzione riservata