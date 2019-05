Alberto Angela martedì a Palermo: riceverà la laurea honoris causa

Il paleontologo e divulgatore scientifico Alberto Angela riceverà a Palermo la laurea honoris causa in «Comunicazione del Patrimonio Culturale».

La cerimonia ufficiale si svolgerà martedì 14 maggio, alle 11, nella sala delle Capriate allo Steri. A conferire il titolo sarà il rettore dell'Università degli studi di Palermo, Fabrizio Micari.

Per l'occasione lo studioso e scrittore Angela terrà una lectio magistralis.

Alberto Angela, così come il padre Piero, è uno dei volti per eccellenza della Cultura targata Rai. Una cerimonia importante per l'Università di Palermo, che appena due giorni ha conferito la laurea honoris causa in "Scienze dello spettacolo" e la cittadinanza onoraria al regista Ferzan Ozpetek.

