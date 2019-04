Aperto ai visitatori anche il 25 aprile il Museo delle Marionette di Palermo

Dopo i giorni di Pasqua e Pasquetta, il museo delle Marionette resterà aperto anche per il 25 aprile, dalle 10 alle 14.

Appuntamento con le edizioni Museo Pasqualino, inoltre, alla quarta edizione della Via dei Librai, da venerdì 26 a domenica 28 aprile al Cassaro Alto. Tre giorni per ricordare l'importanza del diritto d'autore in tutte le sue declinazioni, in cui editori e librai promuoveranno la conoscenza del libro tra caffè letterari, incontri con gli autori, letture e attività culturali.

Dirette da Rosario Perricone, le edizioni Museo Pasqualino sono il frutto di un ensemble eterogeneo di ricerche e studi basati sulla connessione tra diverse discipline che, attraverso nuovi approcci metodologici e riflessioni teoriche, affrontano diversi temi connessi agli ambiti dell’antropologia: delle tradizioni popolari, della semiotica, dell’etnomusicologia e della storia delle religioni.

Come ogni venerdì, il 26 aprile alle 16, al museo Pasqualino, proseguono gli spettacoli tradizionali di opera dei pupi, tratti dalla Storia dei paladini di Francia di Giusto Lo Dico. E poiché le loro gesta non conoscono confini, il calendario degli spettacoli di opera dei pupi organizzati in circuitazione tra Palermo e Catania è consultabile sul sito www.museodellemarionette.it.

È possibile sostenere le attività culturali, di conservazione, studio e valorizzazione del patrimonio del Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino devolvendo il 5x1000 all'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari.

