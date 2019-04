Accademia delle Belle Arti, a Palermo la mostra di uno studente sui tesori dell'orto botanico

Un viaggio alla scoperta dei tesori dell'orto botanico di Palermo: a realizzarlo è Alessandro Provenzano, studente dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo e aspirante fotografo.

Con la sua mostra al Palermo Youth Centre (PYC) ha mostrato la bellezza esotica di uno dei posti più affascinanti del suolo palermitano.

L'ordine delle fotografie non è casuale: andando dal generale al particolare e seguendo sempre un percorso prettamente concettuale e artistico, Alessandro dipinge con creatività e con meticolosità dettagli nascosti e non facilmente visibili se non grazie ad attenzione e precisione.

Il progetto che ha portato avanti si chiama "Embrace Your Garden", ideato al fine di far conoscere ai palermitani le meraviglie che si trovano in questo museo vivente, dando la possibilità a loro di soffermarsi sull'importanza che riveste.

"Ho voluto intraprendere questo percorso fotografico - dice Alessandro Provenzano - tra i viali dell'orto botanico di Palermo lavorandoci con dedizione per fare conoscere e apprezzare un luogo magico ed entrare in contatto con una realtà naturalistica ignota a molti, nonostante si trovi nella città in cui si vive".

L'esposizione è montata al PYC (Palermo Youth Centre) di via Giuseppe de Spuches e sarà possibile vederla fino a martedì 23 aprile.

© Riproduzione riservata