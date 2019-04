Palermo, la biblioteca "Il Fiore del deserto" presenta la mostra fotografica di Luca Vitello

Verrà inaugurata domani, dalle 10 alle 13, presso la biblioteca "Il Fiore del Deserto" - situata nei locali del Centro Diurno in via dei Cantieri 4 di Palermo - la mostra fotografica "OndAnomala" di Luca Vitello.

Appassionato di fotografia sin dalla più tenera età, Luca Vitello ha partecipato al "SoleLunaFestival" per ben due edizioni, a una mostra collettiva organizzata all'ex Manicomio di Via La Loggia in occasione dei 40 anni dalla Legge Basaglia e a una mostra organizzata dalla biblioteca di quartiere "Il fiore del deserto". Oltre a essere un esperto di fotografia, è un grande appassionato di cinema.

"La fotografia è un mezzo che può contribuire ad abbattere le nostre insicurezze e le nostre paure - ha spiegato Vitello - Condividere l’esperienza fotografica aiuta ad abbattere le barriere provocate dalla scarsa autostima e a meglio esternare le proprie sofferenze al fine di superarle".

La mostra sarà allestita nei locali della biblioteca, inaugurata nel 2013 e alla cui realizzazione hanno collaborato gli utenti che hanno cominciato ad utilizzarla e ad arricchirla con donazioni in libri. Oggi la biblioteca contiene 3 mila volumi di narrativa da tutto il mondo ed è divenuta strumento di riabilitazione, di inclusione sociale, e occasione di crescita e cambiamento per la comunità territoriale.

Parteciperanno all'inaugurazione della mostra il dottor Giorgio Serio, psichiatra psicoanalista, e la dottoressa Sara Capillo, psichiatra psicoanalista e referente del progetto biblioteca "Il fiore nel deserto". Presenti anche la dottoressa Gaetana Nuccia Cammara e l'artista Luca Vitello.

