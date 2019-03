Palermo, il Coro Lirico Mediterraneo in concerto alla chiesa del Santissimo Salvatore

Domani, ore 18.30, presso la Chiesa del Santissimo Salvatore, in Corso Vittorio Emanuele n. 392 a Palermo, l'Associazione Culturale Musicale SiciliArte presenta: “Petite Messe Solennelle” di Gioacchino Rossini per soli, coro, due pianoforti e armonium. Ennesimo appuntamento per l’associazione SiciliArte e per il Coro Lirico Mediterraneo presieduti dal giovane imprenditore Nuccio Anselmo e dal tenore Francesco Ciprì, dopo gli ultimi successi di Requiem di Mozart e di Cavalleria Rusticana di Mascagni. Per questa occasione tutto giovane il cast selezionato da SiciliArte Opera Management: il soprano Lia Battaglia, il mezzosoprano Irene Savignano, il tenore Rosolino Claudio Cardile, il basso Alfonso Michele Ciulla. Ai pianoforti i Maestri Giuseppe Cinà e Gianbartolo Porretta, all’armonium il Maestro Giuseppe Messina. Dirige il Maestro Alessandra Pipitone. Direttore Artistico Nuccio Anselmo.

