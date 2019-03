Successo per la mostra di Modigliani a Palermo, oltre 20 mila visitatori a palazzo Bonocore

Oltre 20 mila visitatori fino ad oggi hanno ammirato la mostra “Modigliani Les Femmes Multimedia Experience”, a Palazzo Bonocore, a Palermo, in programma fino a domenica 31 marzo.

Dunque, ultimi 20 giorni disponibili per apprezzare la mostra multimediale dedicata al pittore livornese, organizzata da Navigare Srl, curata da Alberto D’Atanasio, in collaborazione con l’Istituto Amedeo Modigliani, nell’ambito delle manifestazioni di Palermo Capitale italiana della Cultura 2018.

Ma anche per scoprire le opere meravigliose della “stanza segreta”, due della quali attribuibili ad Amedeo Modigliani – Jeanne e Hannelore – e tre opere di amici di Modigliani, Maurice Utrillo, Joseph Fernand Henry Leger, Giovanni Fattori.

Nell’ambito della mostra domenica alle 11, nuovo evento collaterale promosso da Officina Ballarò e curato da Polifonie d’arte (1), un appuntamento culturale tra medicina e poesia: “Restituire il volto”. Declamazioni sul viso con Fabrizio Melfa, medico, e Gino Pantaleone, poeta.

Partnership con Trenitalia, dedicata ai clienti delle tratte regionali che si muoveranno in treno per ammirare l’esposizione, i quali potranno usufruire di uno sconto sul biglietto d’ingresso alla mostra, 8 euro anziché 12.

Per ottenere l’agevolazione basterà esibire al botteghino un biglietto di corsa semplice o abbonamento regionale valido per raggiungere Palermo il giorno stesso l’ingresso alla mostra. L’offerta non è cumulabile con altre in corso.

Mostra fino al 31 marzo 2019 - Orari: dal lunedì (lunedì mattina chiusura pomeridiana con apertura ore 14) al giovedì e la domenica 10 - 20.30; venerdì e sabato 10 - 22.30 (ultimo ingresso trenta minuti prima della chiusura).

© Riproduzione riservata