Monte Pellegrino, scalatore precipita nella zona di Valdesi: in azione il Soccorso Alpino

Momenti di tensione questa mattina presso la falesia di Valdesi, a Monte Pellegrino, dove uno scalatore è precipitato per alcuni metri durante un'arrampicata, procurandosi un grave trauma a un arto inferiore. L’allarme è scattato poco dopo l’incidente, quando altri scalatori presenti in zona hanno allertato direttamente il Soccorso Alpino. Tempestivo l’intervento di una squadra di tecnici del Cnsas, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, che si trovava già nei pressi dell’area per un’attività di arrampicata.

L’uomo è stato immediatamente valutato dal punto di vista sanitario, l’arto è stato immobilizzato e il paziente è stato sistemato in barella per il trasporto fino al punto d’incontro con l’ambulanza del 118, che lo ha successivamente trasferito all’ospedale Villa Sofia per accertamenti e cure. L’operazione si è svolta con grande efficienza grazie al coordinamento tra il Nue 112, l’operatrice del 118 e il personale del Soccorso Alpino, che hanno collaborato alla ricostruzione esatta del luogo dell’incidente e al rapido dispiegamento delle squadre di soccorso.