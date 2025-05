Palermo, il Comune ha presentato il progetto Sana Movida

Si è svolta nella sala stampa Pietro Scaglione, a Palazzo Palagonia, la conferenza stampa di presentazione del progetto Sana Movida, avviato dall’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Palermo lo scorso febbraio, in collaborazione con l’attore Stefano Piazza, il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione (SPPEFF) dell’Università degli Studi di Palermo, l'Associazione "Redivivi", con l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto del senso civico e alla convivenza tra i giovani che frequentano i luoghi cittadini di ritrovo notturno.

All’incontro con i giornalisti, insieme all’assessore Fabrizio Ferrandelli, hanno preso parte anche i professori Gioacchino Lavanco e Stefano Ruggieri e i volontari del Dipartimento SPPEFF, gli operatori dell’Associazione Redivivi e l’attore Stefano Piazza che ha raccolto la "voce della strada".

«Il progetto "Sana Movida" - ha dichiarato l’assessore Fabrizio Ferrandelli - alla luce dei fatti verificatisi nel comune di Monreale, assume un valore ancora più importante, a testimonianza della sensibilità mostrata da questa Amministrazione nei confronti del tema. L’intento dell’iniziativa non è quello di mettere in atto politiche repressive o di militarizzazione della città, né di volersi sostituire alle Forze dell’Ordine, ma di attivare una rete di "sorveglianza attiva" per fare in modo che in ambienti dove sono presenti una grande quantità di giovani che si riuniscono per divertirsi e socializzare non si possa passare in breve tempo a episodi come quelli tristemente noti dei giorni scorsi. Un tentativo quindi di contrapporre una Sana Movida - di giovani che giustamente vogliono vivere la vita notturna palermitana - a una Mala Movida fatta di comportamenti irresponsabili che si rivelano terribilmente pericolosi (anche a seguito dell’utilizzo di droghe e alcol), non solo per loro, ma anche per i cittadini, i turisti e i commercianti».