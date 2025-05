Aggressione ai vigili a Palermo, parla un testimone: «Sono stati gli agenti a colpirlo, lo hanno preso a calci»

Buttato a terra, preso a calci e pugni e poi ammanettato con violenza. Un testimone ricostruirebbe diversamente i fatti che hanno portato all'arresto di G. R., 45 anni, posteggiatore abusivo che opera da anni nella zona vicino i portici di piazza Castelnuovo. Siamo all'altezza del civico 35 quando alle 11 di questa mattina (9 maggio) accadono i fatti: «Gioacchino urlava - racconta il testimone - ed è stato afferrato con violenza dagli agenti della polizia municipale. Lo hanno buttato a terra e preso a calci e poi uno di loro si è inginocchiato sul suo stomaco per tenerlo fermo. Poi lo hanno ammanettato con violenza. Ho provato a intervenire per cercare di calmare gli animi, ma uno degli agenti si è girato e mi ha spinto via con forza. Poi gli hanno messo il pollice sulla gola per non farlo gridare, ma stava come soffocando». Ad assistere alla scena ci sarebbe stato un capannello di persone, «che hanno visto tutto». Il quarantacinquenne sarà processato per direttissima «e noi tutti saremo lì a testimoniare - sottolinea il testimone. Stiamo anche valutando di presentare noi un esposto».