Un medico denuncia: «Orrori all'ospedale Civico di Palermo»

Presunti episodi di malasanità nel reparto di Chirurgia toracica all’ospedale Civico di Palermo. Sono stati denunciati da un medico in servizio che ha deciso di rompere il silenzio. Si tratta di Francesco Paolo Caronia, dirigente medico chirurgo, che da luglio 2022 ha presentato diverse denunce alla guardia di finanza, corredate da cartelle cliniche, registrazioni audio e testimonianze dirette.

Le sue accuse, finite al centro di un’inchiesta in onda su «Le Iene», riguardano operazioni chirurgiche ritenute da Caronia non necessarie, presunte falsificazioni di documenti clinici per ottenere rimborsi regionali e accessi facilitati che avrebbero aggirato le normali liste d’attesa. Ma ancora, un filone dell’indagine riguarda la nomina dell’attuale primario, Damiano Librizzi, vincitore del concorso al quale aveva partecipato anche Caronia.

Secondo quanto riferito dal medico, all’interno del reparto sarebbero stati eseguiti interventi «per raggiungere gli obiettivi fissati dalla direzione dell’ospedale o per non lasciare inutilizzata la sala operatoria».