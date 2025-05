Politeama Garibaldi, riaccese le luci sulla «Quadriga bronzea di Apollo» dello scultore Mario Rutelli

Da ieri sera, mercoledì 7 maggio, si sono riaccese le luci che illuminano la celebre «Quadriga bronzea di Apollo», opera dello scultore Mario Rutelli, con affiancata una coppia di cavalli bronzei firmata da un altro noto artista come Benedetto Civiletti, che sovrasta l’ingresso del Politeama Garibaldi.

Il gruppo scultoreo, simbolo del teatro al centro della Città, era privo di illuminazione da oltre sei mesi, un “buco nero” per tutti coloro che la sera transitano per la piazza, molto evidente soprattutto in occasione dei concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana e di tutte le manifestazioni che si svolgono nella sala progettata da Giuseppe Damiani Almeyda (inaugurata nel 1874) quando la facciata e l’ingresso vengono illuminati.

Il risultato della nuova illuminazione – dodici proiettori a led asimmetrici, che distribuiscono luce bianca – è frutto di una preziosa collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, guidata dalla Commissaria straordinaria Margherita Rizza, e AMG Energia s.p.a. presieduta da Francesco Scoma che hanno lavorato in sinergia per risolvere il danno e procedere a un impianto più moderno e che hanno partecipato all’accensione dell’impianto, realizzato dalla Direzione impianti tecnologici e Transizione energetica di AMG Energia. I nuovi proiettori led – che sostituiscono quelli preesistenti, in larga parte fuori uso e non più ripristinabili – sono ad alto rendimento e consentono pertanto un risparmio energetico del cinquanta per cento rispetto a quelli dismessi.