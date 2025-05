Caos traffico per la chiusura di via Sadat a Palermo: camion bloccati e residenti esasperati

Caos e proteste nella zona compresa tra via Andrea Cirrincione e via Sampolo, a causa della chiusura di via Sadat per il cedimento del manto stradale e l'apertura dei cantieri per la messa in sicurezza delle sottoreti. La situazione sta generando pesanti disagi alla viabilità, con mezzi pesanti costretti a percorrere strade inadatte e residenti ormai esasperati.

I camion, impossibilitati a proseguire lungo via Sadat, svoltano per via Cirrincione per poi immettersi su via Sampolo. Una strada già in sofferenza a causa di precedenti cedimenti dell’asfalto. L’aumento del traffico pesante rischia di aggravare ulteriormente le condizioni della carreggiata, con inevitabili ripercussioni per la sicurezza stradale e per l’integrità delle abitazioni circostanti.

La situazione si complica per l’assenza di una pianificazione adeguata della viabilità alternativa. «Nessuno ha pensato di deviare il traffico già prima della rotonda di fronte alla Fiera del Mediterraneo», protestano i residenti, che lamentano non solo i disagi quotidiani, ma anche i pericoli legati al passaggio continuo di mezzi di grosse dimensioni in un contesto urbano non adatto.