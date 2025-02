Locale abusivo chiuso a Palermo, riscontrate anche carenze igienico sanitarie

Un locale tra via Vito D’Ondes Reggio e via Del Vespro, a Palermo, è stato sequestrato perché totalmente privo dei requisiti previsti dalle normative amministrative e fiscali per gli esercizi pubblici e di intrattenimento.

Presentava gravi ed evidenti carenze igienico sanitarie, non esponeva al pubblico la certificazione del ghiaccio alimentare ed era sfornito anche del certificato di agibilità e/o perizia giurata. Il titolare, che non aveva neanche l’attestato di alimentarista, è stato sanzionato per più di 13 mila euro e l’attività è stata chiusa con l’apposizione di sigilli.