Il semaforo di piazza Giulio Cesare, l'Amg: danneggiato da un mezzo in transito

«Il ripristino dell'impianto, che ha subito un danno ingente - spiegano da Amg Energia -, ha richiesto un lungo intervento. Gli operatori della società stamattina hanno rimosso, a tutela della pubblica incolumità, la lanterna distrutta dall’impatto e non riutilizzabile ed hanno dovuto tendere il cavo di acciaio a cui è agganciato l’impianto. Hanno definito la posa della nuova apparecchiatura che ha richiesto alcuni adeguamenti in officina, vista la complessità dell’impianto che regola un vasto incrocio. Al termine dei lavori, il semaforo verrà riattivato».

Gli operatori di Amg Energia stanno ultimando l’intervento per riaccendere il semaforo di piazza Giulio Cesare. L’impianto, che regola l’incrocio tra via Lincoln e via Roma, è stato trovato danneggiato stamattina. I tecnici sono interventi dopo una chiamata arrivata intorno alle 7.18 dai vigili urbani al numero verde unico 800136136 dedicato alle segnalazioni di pronto intervento gas e pubblica illuminazione.

«Sul semaforo l’attività di manutenzione viene effettuata regolarmente e non si è evidenziato alcun problema di cedimento dovuto all’usura», precisa Amg Energia in risposta ai dubbi di natura squisitamente tecnica sollevati dal vicepresidente della I circoscrizione, Antonino Nicolao: «I segni trovati sull’impianto, letteralmente divelto, sono inequivocabili: è stato danneggiato verosimilmente da un mezzo in transito».

Secondo Amg Energia, il semaforo sarebbe stato distrutto dal passaggio di un mezzo pesante o da qualche altro veicolo abbastanza alto che, però, non ha segnalato il problema e il pericolo: «Nessun’altra segnalazione, infatti, ad eccezione di quella dei vigili urbani, è arrivata al numero verde di Amg Energia. Per chiarire quanto è accaduto, la società sta richiedendo l’accesso alle immagini delle telecamere presenti nella zona per procedere con una pratica danni».

«Amg Energia ricorda che, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza, la presenza di guasti e di situazioni di pericolo sugli impianti di pubblica illuminazione e sui semafori va tempestivamente segnalata esclusivamente attraverso il canale dedicato, istituito dalla società, che è il numero verde 800136136. Non hanno alcuna efficacia le segnalazioni effettuate attraverso altri canali come mail o social network».