Furto in un B&B a Palermo, portati via i borsoni e i portafogli degli ospiti

Ennesimo episodio di microcriminalità nel cuore di Palermo. Un bed and breakfast situato in via Roma è stato preso di mira dai ladri che hanno fatto irruzione nella struttura e sottratto i bagagli degli ospiti insieme ai loro portafogli. Durante il furto, i malviventi si sono impossessati anche delle chiavi di altre strutture ricettive, facendo temere nuovi episodi di intrusione ai danni di attività turistiche.

L’episodio si inserisce in un quadro sempre più preoccupante per residenti e commercianti del centro storico, dove si registrano con frequenza furti, scippi e intrusioni ai danni di attività ricettive e commerciali. Via Roma, una delle arterie principali della città, è da tempo teatro di episodi simili, così come altre zone limitrofe, tra cui la Vucciria e Ballarò, dove la microcriminalità continua a rappresentare un problema serio. Le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire ai responsabili del colpo. I carabinieri hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, nella speranza di individuare gli autori del furto.