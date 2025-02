Palermo, incendio in via Onorato: i vigili del fuoco salvano un uomo di 80 anni

Quattro squadre dei vigili del fuoco sono intervenute oggi pomeriggio (6 febbraio) in via Carmelo Onorato, nella zona di Corso Calatafimi dopo la segnalazione di un incendio in un appartamento al quarto piano.

Il fumo aveva già invaso l'intera abitazione quando i pompieri hanno forzato l'ingresso e trovato all'interno un anziano di circa 80 anni bloccato tra le stanze. L'uomo è stato immediatamente portato in salvo e affidato ai sanitari del 118 mentre la moglie si trovava fortunatamente fuori casa al momento dell'incendio.

L'intervento si è concluso intorno alle 18.30 dopo le operazioni di spegnimento e bonifica dei locali. Resta da chiarire l'origine del rogo.