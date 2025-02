Dai giocattoli alla telefonia, sequestrati a Palermo 3 milioni di articoli contraffatti VIDEO

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno scoperto un magazzino di 1.500 metri quadrati in via Tiro a Segno a Palermo dove veniva stoccata merce introdotta in Italia in modo illegale.

Sequestrati 3 milioni di articoli contraffatti

Sono stati sequestrati 3 milioni di articoli contraffatti. Nel centro di stoccaggio, pronti per la distribuzione all’ingrosso le fiamme gialle hanno trovato articoli di elettronica, giocattoli per bambini, accessori per la telefonia, casalinghi, prodotti per il tabagismo e pile elettriche. L’attività è stata condotta dai militari del 2° Nom del Gruppo di Palermo è scaturita dal controllo e al monitoraggio di alcuni furgoni che rifornivano diversi negozi di casalinghi ed elettronica. Si è risaliti così al magazzino di stoccaggio. La merce, come accertato dai finanzieri, non era accompagnata da alcuna documentazione idonea a giustificarne l’acquisto, importazione o la commercializzazione. Sono stati sequestrati 150 mila articoli di elettronica, di telefonia e dispositivi di archiviazione digitale contraffatti, nonché un milione di prodotti elettronici senza la marchiatura CE.