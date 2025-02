"Le mascherine fasulle", l'assessore regionale Dagnino è stato consulente della Paramount Strategies Ltd

Spunta il nome dell’attuale assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, nel decreto firmato dal gip di Palermo che ha portato al sequestro di 10 milioni di euro da parte della guardia di finanza a due società, Italia Paramount strategies, di Cinisi, gestita da due indiani, e la Keywell Solutions Italia srl, nell’Ennese, per la fornitura alla Regione di mascherine anti Covid fasulle. Oltre a queste due società è coinvolta anche la Rotoform srl e sono indagate per frode cinque persone.

Dagnino non è indagato, viene citato nelle carte perché all’epoca, come si evince dall’indagine, era consulente legale della Paramount Strategies Ltd., sede a Londra, che in Italia agiva attraverso l’Italia Paramount strategies srl e la Paramaount Srl: tutte amministrate da Pankaj e Vipin Gupta, entrambi indagati nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Palermo per la fornitura di dispositivi di sicurezza senza certificazioni alla Protezione civile della Regione siciliana.