Via Ernesto Basile, aggredito e rapinato un autista di pullman di linea

Un autista di un pullman di linea è stato aggredito e picchiato a Palermo. La rapina è stata compiuta da due giovani in via Ernesto Basile nella zona del parcheggio. Il dipendente di 59 anni aveva terminato la corsa quanto è stato avvicinato dai due che gli hanno portato via il portafoglio dopo averlo spinto a terra. Le indagini sono condotte dalla polizia. Il dipendente è stato portato in ospedale dai sanitari del 118.