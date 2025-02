Palermo, altri dialoghi intercettati tra gli impiegati infedeli del Policlinico: «Ci hanno trasferiti, ma nna ponnu s... u stissu»

Un giro ampio, che coinvolgeva utenti e fruitori delle prestazioni specialistiche mediche quasi sempre nuove. Un giro che non si era fermato nemmeno di fronte ai primi trasferimenti dal Cup di due degli otto indagati: spostamenti fatti passare come normale avvicendamento, per non svelare lo svolgimento degli accertamenti da parte della guardia di finanza.

Sono alcuni dei retroscena dell’inchiesta anticipata ieri dal Giornale di Sicilia per la quale, adesso, otto operatori del centro unico prenotazioni del Policlinico rischiano un processo e pesanti sanzioni disciplinari, se non addirittura il licenziamento.

Anche a causa di questo vorticoso giro di persone i finanzieri, coordinati dalla Procura, hanno avuto difficoltà nel dimostrare il reato di corruzione, il primo a essere ipotizzato in un contesto di liste d’attesa gonfiate e truccate anche con l’inserimento di persone morte da anni.

Amici e parenti e raccomandati godevano di un’agenda a parte: non appena si riaprivano le prenotazioni per visite ed esami i primi a essere inseriti erano proprio i raccomandati, che di fatto riducevano fin da subito i posti disponibili per l’utenza, costretta ad attendere mesi, se non anni, per accedere a prestazioni talvolta anche salvavita.