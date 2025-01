Il degrado di piazza Giulio Cesare a Palermo: spaccio e prostituzione nel parcheggio

Ma sulla risposta al bisogno di maggiore sicurezza, il comandante ha allargato le braccia: il comando dei vigili non può garantire una «costante e continua presenza, si ritiene opportuno interdire il parcheggio durante l’orario di chiusura degli uffici, anche perché lo stesso di sera e di notte resta di fatto inutilizzato».

Non solo reati. Erbacce, rifiuti accumulati e atti intimidatori sono solo alcune delle problematiche che i residenti e i lavoratori affrontano quotidianamente. Episodi di consumo di stupefacenti e atti osceni in luogo pubblico, «hanno trasformato la zona in un luogo che ben poco ha a che vedere con le finalità istituzionali di decoro e sicurezza che dovrebbero caratterizzarlo - avevano scritto i consiglieri - .Questa situazione, ormai protratta da tempo, ha superato ogni limite di tolleranza, rendendo non solo impossibile per i cittadini accedere ai servizi dell'Ufficio Elettorale con serenità, ma anche per i lavoratori svolgere il proprio ruolo in un ambiente sicuro e dignitoso».